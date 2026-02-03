Piacenza maestra aggredita dalla madre di un’alunna | la Gilda degli Insegnanti valuta costituzione di parte civile e chiede pena esemplare
Una maestra di scuola primaria di Piacenza è stata aggredita dalla madre di un’alunna all’interno della scuola. L’episodio ha sorpreso tutti e ora la Gilda degli Insegnanti valuta di costituirsi parte civile, chiedendo una pena severa per l’accaduto.
Una maestra di scuola primaria è stata aggredita dalla madre di un’alunna in un istituto di Piacenza. La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ha denunciato l’episodio richiamando le sanzioni previste dal Codice Penale per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I docenti di scuola statale rientrano in questa categoria e beneficiano di una tutela giuridica specifica contro le aggressioni. Il sindacato ha ricordato che la violenza contro un pubblico ufficiale è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni. La pena sale fino a 7 anni e 6 mesi quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori, come prevede un’aggravante specifica introdotta recentemente nel Codice Penale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Piacenza Maestra
L’inchiesta sull’alluvione. Il Governo valuta di farsi parte civile: "Caso esemplare di mala-gestione"
Il Governo sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali riguardanti le alluvioni del 2023 e 2024.
Maestra aggredita a Savignano: “Urla e spintoni dai genitori di un’alunna, ma non so perché”
A Savignano sul Rubicone, una maestra è stata vittima di un episodio di aggressione nel cortile della scuola Dante Alighieri.
Addio ad Angelo Foletto, docente di Conservatorio (Milano, Verona, Piacenza), critico musicale (Repubblica, Radio3, Classic Voice, Musica, Amadeus...), già presidente dell'Associazione Nazionale Critici Musicali e di varie edizioni del Premio della critica mu - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.