Piacenza maestra aggredita dalla madre di un'alunna | la Gilda degli Insegnanti valuta costituzione di parte civile e chiede pena esemplare

Da orizzontescuola.it 3 feb 2026

Una maestra di scuola primaria di Piacenza è stata aggredita dalla madre di un’alunna all’interno della scuola. L’episodio ha sorpreso tutti e ora la Gilda degli Insegnanti valuta di costituirsi parte civile, chiedendo una pena severa per l’accaduto.

Una maestra di scuola primaria è stata aggredita dalla madre di un’alunna in un istituto di Piacenza. La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ha denunciato l’episodio richiamando le sanzioni previste dal Codice Penale per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I docenti di scuola statale rientrano in questa categoria e beneficiano di una tutela giuridica specifica contro le aggressioni. Il sindacato ha ricordato che la violenza contro un pubblico ufficiale è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni. La pena sale fino a 7 anni e 6 mesi quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori, come prevede un’aggravante specifica introdotta recentemente nel Codice Penale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Piacenza Maestra

