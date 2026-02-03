Piacenza maestra aggredita dalla madre di un’alunna | la Gilda degli Insegnanti valuta costituzione di parte civile e chiede pena esemplare

Una maestra di scuola primaria di Piacenza è stata aggredita dalla madre di un’alunna all’interno della scuola. L’episodio ha sorpreso tutti e ora la Gilda degli Insegnanti valuta di costituirsi parte civile, chiedendo una pena severa per l’accaduto.

Una maestra di scuola primaria è stata aggredita dalla madre di un’alunna in un istituto di Piacenza. La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ha denunciato l’episodio richiamando le sanzioni previste dal Codice Penale per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I docenti di scuola statale rientrano in questa categoria e beneficiano di una tutela giuridica specifica contro le aggressioni. Il sindacato ha ricordato che la violenza contro un pubblico ufficiale è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni. La pena sale fino a 7 anni e 6 mesi quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori, come prevede un’aggravante specifica introdotta recentemente nel Codice Penale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Piacenza Maestra

Il Governo sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali riguardanti le alluvioni del 2023 e 2024.

A Savignano sul Rubicone, una maestra è stata vittima di un episodio di aggressione nel cortile della scuola Dante Alighieri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Addio ad Angelo Foletto, docente di Conservatorio (Milano, Verona, Piacenza), critico musicale (Repubblica, Radio3, Classic Voice, Musica, Amadeus...), già presidente dell'Associazione Nazionale Critici Musicali e di varie edizioni del Premio della critica mu - facebook.com facebook