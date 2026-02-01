Traffico illecito di rifiuti | il WWF annuncia la costituzione di parte civile

Il WWF ha deciso di costituirsi parte civile in seguito a un’indagine sui rifiuti illeciti tra il Casertano e il Salernitano. La procura ha aperto un fascicolo dopo aver scoperto un traffico di rifiuti, anche pericolosi, che si muovono senza regole tra le due province. Sono stati sequestrati diversi materiali e sono in corso le verifiche per identificare gli imputati. La situazione preoccupa le autorità e le associazioni ambientaliste, che chiedono misure più stringenti per fermare questa attività illegale.

Nei giorni scorsi il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli ha eseguito misure cautelari nei confronti di numerose persone coinvolte in un presunto sistema organizzato di smaltimento illegale Un vasto traffico illecito di rifiuti, anche pericolosi, tra il Casertano e il Salernitano è finito al centro, nei giorni scorsi, di una nuova inchiesta giudiziaria. Nei giorni scorsi il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli ha eseguito misure cautelari nei confronti di numerose persone coinvolte in un presunto sistema organizzato di smaltimento illegale. Secondo quanto emerso dalle indagini e riportato dagli organi di stampa, i rifiuti – provenienti in gran parte dalle aree del Napoletano e del Casertano – sarebbero stati convogliati attraverso diversi canali irregolari: dal conferimento illecito presso l'impianto pubblico Stir di Battipaglia, fino all'abbandono e al tombamento in aree di pregio ambientale, in particolare nel territorio di Roccadaspide.

