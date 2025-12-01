Dentro la visione del Beato Angelico | un dialogo d’autore a Fiesole

Fiesole (Firenze), 1 dicembre 2025 - Carl Brandon Strehlke – curatore della grande mostra dedicata al Beato Angelico esposta a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco di Firenze – e il regista Federico Tiezzi dialogheranno sull’ opera video “Ritratto di Beato Angelico”, ispirata alla biografia che Giorgio Vasari dedica a Fra’ Giovanni da Fiesole dell’Ordine dei Frati Predicatori, più noto come il Beato Angelico, che ha vissuto e lavorato per molti anni n el Convento di San Domenico a Fiesole. L’appuntamento è m ercoledì 3 dicembre alle ore 17.30 nella Sala del Basolato, Piazza Mino 26 a Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dentro la visione del Beato Angelico: un dialogo d’autore a Fiesole

