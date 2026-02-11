I due atleti italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato l'oro nello slittino doppio maschile. Per la prima volta nella storia, questa gara si è divisa in due, e questa volta il risultato ha premiato gli azzurri. La vittoria è arrivata in modo inaspettato, ma sono stati bravi a sfruttare ogni occasione sulla pista.

L'improbabile si è realizzato. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto la medaglia d'ora nello slittino doppio maschile, che per la prima volta nella storia si è diviso in due. Da una parte gli equipaggi maschili, dall'altro quelli femminili. Il finale lo stesso: l'Italia davanti a tutti. Nemmeno un'ora dopo la vittoria della coppia azzurra formata da Andrea Vötter e Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno fatto lo stesso. Ma se le colleghe partivano per ultime con il miglior tempo nella prima manche, la coppia maschile aveva chiuso la prima manche al terzo posto. Una medaglia era alla loro portata, l'argento lo potevano contendere agli austriaci, ma l'oro no, sembrava impossibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Italia vince anche la prova maschile dello slittino doppio. L'oro di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner

Una giornata indimenticabile per lo slittino italiano alle Olimpiadi.

Questa mattina gli italiani Rieder e Kainzwaldner hanno aperto bene la terza prova del doppio maschile a Milano Cortina 2026.

