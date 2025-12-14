Usa spari alla Brown University di Providence | almeno 2 morti e 8 feriti Trump | Dio benedica le vittime

Una sparatoria si è verificata nei pressi della Brown University di Providence, causando almeno due vittime e otto feriti. L'evento ha scosso la comunità accademica e ha suscitato condanne da parte delle autorità. Tra le reazioni, il commento di Donald Trump che ha augurato bene alle vittime.

Terrore negli Usa. Una sparatoria è stata segnalata nei pressi dell'edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica della Brown Univeristy di Providence. Ci sarebbero diversi feriti e almeno due morti. L'assalitore sarebbe ancora dentro il Campus. L'edificio comprende 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale. L'università Ivy League è un'istituzione privata senza scopo di lucro con circa 7.300 studenti universitari e poco più di 3.000 laureati. Oggi è il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale. Inizialmente le autorità avevano dichiarato che un sospetto era stato arrestato, ma in seguito hanno smentito la notizia e hanno comunicato che la polizia era ancora alla ricerca di uno o più sospetti. Ilgiornale.it

USA, spari alla Brown University di Providence: almeno 20 feriti. Trump: "Dio benedica le vittime" - Inizialmente le autorità avevano dichiarato che un sospetto era stato arrestato, ma in seguito hanno smentito la notizia. msn.com