Allerta meteo domani 4 febbraio in 12 regioni | temporali e vento forte al Centro-Sud Le previsioni

Domani, 4 febbraio, 12 regioni del Centro-Sud si preparano a vivere una giornata difficile. Una nuova perturbazione atlantica sta attraversando il Mediterraneo occidentale e porta temporali, vento forte e piogge diffuse. La situazione resta critica, soprattutto nelle aree più esposte, e le autorità invitano alla prudenza.

Una nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte dell'Italia centro-meridionale, determinando una fase perturbata con piogge diffuse. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

