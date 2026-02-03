Allerta meteo domani 4 febbraio in 12 regioni | temporali e vento forte al Centro-Sud Le previsioni

Domani, 4 febbraio, 12 regioni del Centro-Sud si preparano a vivere una giornata difficile. Una nuova perturbazione atlantica sta attraversando il Mediterraneo occidentale e porta temporali, vento forte e piogge diffuse. La situazione resta critica, soprattutto nelle aree più esposte, e le autorità invitano alla prudenza.

