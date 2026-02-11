Allerta meteo giovedì 12 febbraio in alcuni settori d' Abruzzo

Giovedì 12 febbraio in alcune zone dell’Abruzzo si aspetta maltempo e neve. La protezione civile nazionale ha emesso un’allerta meteo, invitando cittadini e altri enti a stare attenti. Le previsioni segnalano condizioni difficili in diverse aree, con rischio di nevicate e piogge intense. Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Un'allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile nazionale per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026.Per l'intera giornata, comunica il centro funzionale d'Abruzzo, è prevista criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Abru-B (Bacino dell'Aterno).

