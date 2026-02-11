Allerta gialla e scuole chiuse a Palermo giovedì 12 febbraio torna la paura dopo i danni del ciclone Harry

La pioggia forte e il vento hanno portato le scuole chiuse a Palermo giovedì 12 febbraio. Le autorità hanno deciso di intervenire in via precauzionale, dopo i danni causati dal ciclone Harry che ha colpito la zona nei giorni scorsi. La città si prepara a fronteggiare un’altra giornata di maltempo.

Allerta gialla per giovedì 12 febbraio in Sicilia e particolare attenzione a Palermo dove le scuole resteranno chiuse. A prendere questa decisione è stato il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, in via precauzionale dopo viste le previsioni e considerati i gravi danni che solo poche settimane fa sono stati causati dal passaggio del ciclone Harry. Allerta gialla, scuole chiuse a Palermo Torna la paura a Palermo per il maltempo. La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per la giornata di giovedì 12 febbraio e, in via precauzionale, il sindaco Lagalla ha deciso di chiudere tutti gli istituti di ogni ordine e grado nel capoluogo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Palermo 12 febbraio

Giovedì 12 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane, tra cui Palermo e Reggio Calabria.

Il ciclone Harry si avvicina all’Agrigentino, dove è stata emessa un’allerta gialla.

Ultime notizie su Palermo 12 febbraio

