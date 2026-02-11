Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio | stop alle lezioni a Palermo Reggio Calabria e non solo ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Giovedì 12 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane, tra cui Palermo e Reggio Calabria. Un fronte perturbato proveniente dall'Atlantico si muove verso l’Italia, portando pioggia, vento forte e possibili disagi. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. Le città interessate stanno aggiornando l’elenco delle scuole coinvolte, ma già si parla di un’intensa ondata di maltempo che non risparmia nessuna zona.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.