Allerta arancione in Calabria Arpacal | Onde giganti e venti tempestosi sulla fascia tirrenica

Questa mattina in Calabria l’Arpacal ha lanciato un’allerta arancione per condizioni meteo estreme sulla fascia tirrenica. Onda giganti e venti fortissimi stanno scuotendo le coste, costringendo le autorità a mettere in atto misure di sicurezza. La paura tra i residenti cresce mentre le onde si infrangono con forza contro le spiagge e le barche restano nelle rade, in attesa di miglioramenti.

L'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente della Calabria ha diffuso un bollettino di allerta meteo, prevedendo per giovedì condizioni atmosferiche particolarmente avverse sulla fascia tirrenica. Sono attesi venti forti con raffiche superiori ai 100 kmh e onde alte fino a 5 metri, fenomeni che hanno spinto la Protezione civile regionale a emettere un'allerta arancione. Secondo l'Arpacal, la Calabria sarà interessata da una perturbazione atlantica in transito sul Mediterraneo, che provocherà piogge diffuse e temporali sparsi, localmente intensi, soprattutto sul versante tirrenico.

Il meteo a Reggio Calabria presenta un peggioramento nelle prossime ore, con l'arrivo del ciclone Harry.

Domani, lunedì 26 gennaio, è prevista un'allerta gialla per maltempo su Reggio Calabria e la provincia tirrenica.

