Meteo a Reggio Calabria arriva il ciclone Harry | previsti temporali venti tempestosi e mareggiate

Il meteo a Reggio Calabria presenta un peggioramento nelle prossime ore, con l'arrivo del ciclone Harry. Da lunedì a mercoledì, si prevedono temporali, venti forti e mareggiate lungo le coste ioniche, causati dall'azione di una circolazione ciclonica proveniente dal Nord Africa. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo, a Reggio Calabria scatta l'allerta gialla: previsti temporali e venti di burrasca

A Reggio Calabria è stata diramata l'allerta gialla a causa delle condizioni di maltempo previste nei prossimi giorni. Sono attesi temporali, raffiche di vento di burrasca e possibili disagi sul territorio metropolitano. La situazione è causata da una vasta area di bassa pressione che interessa principalmente le regioni del centro-sud Italia, con conseguenti fenomeni meteorologici intensi e persistenti.

A Palermo tempo stabile mentre su mezza Sicilia arriva un ciclone con venti tempestosi e neve

A Palermo il tempo rimane stabile, mentre su mezza Sicilia si aspetta un'intensa perturbazione. Da lunedì, un ciclone mediterraneo porterà venti forti, precipitazioni e nevicate in quota, interessando principalmente le aree centro-orientali dell’isola. Le condizioni meteo richiedono attenzione, soprattutto nelle zone più esposte, per garantire sicurezza e prepararsi ai possibili disagi.

