Alla commissione Onu sulle sparizioni portavoce un’italiana non si parla di Iran

La commissione Onu sulle sparizioni non ha discusso delle violenze in Iran, anche se l’agenzia Human Rights Activists News Agency ha riferito di oltre 6.400 manifestanti uccisi nel paese. La portavoce italiana presente all’assemblea non ha affrontato l’argomento, mentre i numeri e i nomi delle vittime continuano ad aumentare.

Una grande manifestazione a Londra, congtro le violenze del regime iraniano (Foto di Gary RobertsSOPA Images via Getty Images) Tutto pur di resistere. L'essenza della Repubblica islamica in due gesti L’agenzia di stampa Human Rights Activists News Agency afferma che oltre 6.400 manifestanti sono stati uccisi in Iran, numeri e nomi ricostruiti, uno a uno. Oltre 51.500 sono stati invece gli arrestati e oltre undicimila decessi sono ancora in fase di revisione e verifica. Sommati potrebbero portare il totale della strage iraniana a diciottomila morti (altre fonti ipotizzano cifre che possano arrivare fino a trentamila vittime). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Alla commissione Onu sulle sparizioni (portavoce un’italiana) non si parla di Iran Approfondimenti su Iran Uccisioni L’esperta del Gruppo di Lavoro Onu contro le Sparizioni Forzate Aua Baldé a TPI: “Le vittime registrate in Sudan non sono nemmeno la punta dell’iceberg” Iran, non si salvano neppure i riformisti: arrestato Javad Emam, portavoce della coalizione In Iran, le proteste non si fermano e anche i riformisti finiscono nel mirino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Iran Uccisioni Argomenti discussi: Alla commissione Onu sulle sparizioni (portavoce un’italiana) non si parla di Iran; La grande assenza: l’ONU non ha ancora una Convenzione sui crimini contro l’umanità; Next Stop Bruxelles; I 5 Stelle in Parlamento UE: La Commissione riconosca il genocidio a Gaza. Kallas glissa. Alla commissione Onu sulle sparizioni (portavoce un'italiana) non si parla di IranDall’ultima rivolta scoppiata a fine dicembre 2025, le stime parlano di decine di migliaia di arresti, di corpi fatti sparire dalle strade, ma il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite non ha ritenuto n ... ilfoglio.it Onu. La Cina rinuncia alla messa a bando della ketaminaLo scorso 13 marzo, a Vienna, la Cina ha deciso di posticipare la propria richiesta di includere un anestetico, ritenuto indispensabile dall’Oms nei Paesi in via di sviluppo, nella lista nera della ... quotidianosanita.it Abbiamo chiesto alla Commissione europea una risposta chiara: di fronte alle conclusioni delle commissioni ONU e alle iniziative delle corti internazionali, l’Unione intende riconoscere ciò che sta accadendo a Gaza e agire di conseguenza La risposta ricev - facebook.com facebook Cosa avverrà all’ONU questa settimana La #WeekAhead include: 2/2 Inizia la 64esima Commissione per lo Sviluppo Sociale #CSocD64 organizzata da @UNDESA, in corso sino al 10/2 6/2 Giornata Internazionale della tolleranza zero contro le mutil x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.