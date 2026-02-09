In Iran, le proteste non si fermano e anche i riformisti finiscono nel mirino. Nelle ultime ore sono stati arrestati Javad Emam, portavoce della coalizione dei riformisti, mentre il governo continua a reprimere le manifestazioni. Mentre il capo dell’agenzia nucleare, Eslami, apre a possibili negoziati sulle sanzioni, le proteste quotidiane proseguono senza sosta, e le forze di sicurezza intensificano le operazioni per arginare le manifestazioni di dissenso.

Nelle stesse ore in cui il capo dell’agenzia nucleare iraniana, Mohammad Eslami, fa sapere che Teheran sarebbe disposta a diluire il suo uranio altamente arricchito in cambio della revoca delle sanzioni, in Iran – alle prese col quarantatreesimo giorno di proteste – nelle ultime ventiquattro ore ha tenuto banco una nuova ondata di arresti. Stando a quanto riferisce l’agenzia Mizan, legata alla magistratura, le persone arrestate sono Javad Emam, Mohsen Aminzadeh, Azar Mansouri ed Ebrahim Ashgharzadeh, tutti afferenti al campo riformista. L’ultimo in ordine di tempo è proprio Javad Emam, attualmente portavoce della coalizione riformista (da cui proviene anche il presidente, Masoud Pezeshkian ), nonché ex coordinatore della campagna presidenziale di Mir Hossein Mousavi – oggi agli arresti domiciliari – nel 2009. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, non si salvano neppure i riformisti: arrestato Javad Emam, portavoce della coalizione

Approfondimenti su Javad Emam

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Javad Emam, portavoce della principale coalizione riformista, dopo aver perquisito la sua casa.

Il pugile iraniano Mohammad Javad Vafaei Sani potrebbe essere giustiziato imminentemente, dopo essere stato condannato a morte per “corruzione sulla Terra” e accuse legate a presunte affiliazioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Javad Emam

Argomenti discussi: USA-IRAN, I PAESI ARABI SALVANO I COLLOQUI; Iran-Usa, negoziati sul nucleare a Mascate; Missili o guerra: l’aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran; Trump: Colloqui molto positivi su Russia-Ucraina e Iran, qualcosa potrebbe accadere.

Colloqui USA-Iran, i Paesi del Medio Oriente salvano la situazione: ufficiali data e luogoNella giornata odierna si è andati pericolosamente vicini alla chiusura totale del dialogo fra USA e Iran sul nucleare, ancor prima che i rispettivi rappresentanti si potessero sedere al tavolo dei ne ... strettoweb.com

Usa-Iran, i Paesi Arabi salvano il dialogo ma Trump avverte: Se non vogliono l'accordo...In un drammatico gioco di specchi diplomatico, il filo sottile che collega la Casa Bianca e il regime degli Ayatollah è stato riannodato a pochi centimetri dalla rottura definitiva. Quello che doveva ... msn.com

I pasdaran arrestano il portavoce della coalizione riformista in Iran. Si tratta di Javad Emam, ieri altri 3 fermi. Il capo della magistratura: 'Dobbiamo contrastare chi gioca sul terreno dei nemici' #ANSA facebook

I pasdaran arrestano il portavoce della coalizione riformista in Iran. Si tratta di Javad Emam, ieri altri 3 fermi. Il capo della magistratura: 'Dobbiamo contrastare chi gioca sul terreno dei nemici' #ANSA x.com