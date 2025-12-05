L’esperta del Gruppo di Lavoro Onu contro le Sparizioni Forzate Aua Baldé a TPI | Le vittime registrate in Sudan non sono nemmeno la punta dell’iceberg

Professoressa Aua Baldé, ci può fornire dati certi dopo 2 anni e mezzo di guerra in Sudan? «Le cifre che abbiamo, rese pubbliche dall’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani, parlano ad esempio di oltre 470 mila persone sfollate più volte dal maggio del 2024, soprattutto nell’area di El Fasher (in Nord Darfur, ndr). Più di sei milioni di bambini in tutto il Paese, il 25% dei quali di età inferiore ai cinque anni, sfollati o costretti a cercare rifugio nei Paesi vicini. Ma, come Gruppo di Lavoro Onu contro le sparizioni forzate, la situazione in Sudan ci preoccupa in modo specifico». 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’esperta del Gruppo di Lavoro Onu contro le Sparizioni Forzate Aua Baldé a TPI: “Le vittime registrate in Sudan non sono nemmeno la punta dell’iceberg”

Leggi anche questi approfondimenti

? Passeggiata nel centro storico – UDA di Educazione Civica ? Nell’ambito dell’UDA di Educazione Civica, gli alunni hanno partecipato a una coinvolgente passeggiata nel centro storico guidati dalla guida esperta escursionistica Club Trekking gruppo - facebook.com Vai su Facebook

L’esperta del Gruppo di Lavoro Onu contro le Sparizioni Forzate Aua Baldé a TPI: “Le vittime registrate in Sudan non sono nemmeno la punta dell’iceberg” - “Ci segnalano detenzioni arbitrarie, casi di tratta di esseri umani, matrimoni forzati e forme di schiavitù sessuale: donne e bambini vengono presi di mira”. Si legge su tpi.it

A Ginevra riunito gruppo Onu su sparizioni forzate - Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie è riunito da oggi e fino al 24 settembre a Ginevra. ansa.it scrive