Termoli allerta sicurezza Corso Umberto | calcinacci a rischio ordinanza per interventi urgenti su facciate e balconi

Termoli ha messo in allerta la sicurezza su Corso Umberto. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che ordina interventi urgenti su facciate e balconi, dopo aver rilevato il rischio di calcinacci che potrebbero cadere e mettere in pericolo pedoni e residenti. La situazione richiede interventi immediati per mettere fine alla minaccia.

Corso Umberto a Termoli è nel mirino: un’ordinanza del sindaco mette in guardia dal pericolo calcinacci che incombe su una porzione significativa del cuore pulsante della città. L’allerta, scattata in seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco l’11 gennaio scorso, impone ai proprietari dei civici 69, 71 e 73 di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza facciate e balconi di un edificio privato che mostra segni di un degrado preoccupante, potenzialmente pericoloso per i pedoni. La decisione, formalizzata con l’ordinanza contingibile e urgente n. 27, datata 27 gennaio 2026, non è un allarme isolato, ma la conseguenza di una situazione che richiede un intervento immediato per scongiurare rischi per l’incolumità pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Termoli Corso Umberto Ztl senza varchi in città, pedoni a rischio: raffica di multe su Corso Umberto I A Brindisi, numerosi automobilisti sono stati multati nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio per aver attraversato la ZTL senza varchi su Corso Umberto I, tra piazza Della Vittoria e piazza Cairoli. Allerta meteo in Sicilia: il presidente Musumeci annuncia misure urgenti per 9 comuni su 10 colpiti da rischio frane Il maltempo continua a colpire duramente la Sicilia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. LOCALE COMMERCIALE LEONFORTE (EN) CORSO UMBERTO 30 MQ, GIA' UTILIZZABILE IMMOBILIAREDIFAZIO.IT 338 349 5514 facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.