Interventi urgenti sulla Statale 18 | rocciatori operano per garantire la sicurezza del traffico

Giovedì 5 febbraio 2026, una nuova caduta di massi ha bloccato la Statale 18 a Bagnara Calabra. Le cattive condizioni meteo hanno reso necessarie operazioni di emergenza: rocciatori sono stati subito chiamati sul posto per mettere in sicurezza il versante e riaprire la strada. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre si lavora per ripristinare la circolazione.

Giovedì 5 febbraio 2026, le condizioni meteo avverse hanno causato una nuova caduta massi sul versante della Statale 18 a Bagnara Calabra, un tratto della strada principale tra Reggio Calabria e Salerno. Le operazioni di sicurezza iniziato con un intervento urgente in corso da parte dei rocciatori, un gruppo di operatori specializzati che operano a secco, con l'aiuto di droni, per rilevare e smontare blocchi instabili. Il lavoro è iniziato nel tratto tra i km 499,500 e 517,000, in località particolarmente esposta ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Il territorio è stato colpito da un'ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry, che ha lasciato il segno con cadute di massi significative, soprattutto su pendii instabili.

