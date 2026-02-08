Alex Manna, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza tra il 6 e il 7 febbraio. Dopo aver accusato un innocente, l’uomo si è fatto avanti e ha confessato il delitto. La vicenda ha scosso la comunità e ora si attende il passo successivo delle indagini.

Alex Manna, 20 anni, ha confessato l’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026. Ma prima di ammettere il crimine, il giovane ha tentato di incolpare un uomo innocente, scatenando una pericolosa caccia all’uomo. Dopo aver ucciso Zoe, infatti, Manna ha accusato un trentenne di origini africane con problemi psichiatrici di essere l’aggressore. Ha raccontato agli amici che un uomo li avrebbe attaccati e che lui era riuscito a fuggire, lasciando Zoe da sola. La falsa accusa si è diffusa rapidamente sui social e nelle chat locali di Nizza Monferrato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Zoe Trinchero, 17 anni: Alex Manna confessa l’omicidio dopo aver accusato un innocente

Approfondimenti su Zoe Trinchero

A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è consumato un dramma che ha sconvolto la comunità.

La ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato; 17enne uccisa e gettata nel torrente in provincia di Asti; Chi era Zoe Trinchero, la ragazza 17enne trovata morta nell'Astigiano; A 17 anni uccisa e gettata in un canale dopo una serata in birreria. Un amico confessa il delitto.

Cosa sappiamo sul femminicidio di Zoe Trinchero, uccisa e gettata nel fiume a 17 anniNella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026 Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata morta nel rio Nizza a Nizza Monferrato ... fanpage.it

Femminicidio a Nizza Monferrato: La Tragica Storia di Zoe TrincheroZoe Trinchero, una giovane di 17 anni, perde tragicamente la vita a causa di un giovane che non riesce ad accettare il suo diniego. notizie.it

Erano giovanissimi. Ma la crudeltà, purtroppo, non conosce età. Alex Manna è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Zoe Trinchero, la diciassettenne rinvenuta priva di vita in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, nella tarda serat facebook

Si chiamava Zoe Trinchero. Aveva appena 17 anni, e tutta la vita davanti. Picchiata e strangolata. Poi gettata in un fosso. Uccisa per un no. Da un uomo, ovviamente. Il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uom x.com