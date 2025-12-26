Alessandro Basciano ha ufficializzato la sua nuova relazione. Lo ha fatto nel giorno di Natale mostrandosi pubblicamente insieme alla sua nuova fidanzata Ginevra Milia. I due, infatti, hanno postato una foto insieme, abbracciati e affiatati. Una foto che svela il loro amore vissuto, ora, sotto la. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni)

