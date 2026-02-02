Una nuova email di Sarah Ferguson riaccende le ipotesi sul presunto figlio segreto di Jeffrey Epstein. La vicenda torna di attualità dopo anni dalla morte del finanziere, con rumors che si riaccendono e nuove domande senza risposta.

A distanza di anni dalla morte di Jeffrey Epstein, il nome del finanziere condannato per reati sessuali torna al centro dell’attenzione internazionale. A farlo non sono solo nuove immagini e documenti desecretati, ma una rivelazione che, se confermata, potrebbe aggiungere un capitolo del tutto inedito alla sua storia, l’esistenza di un figlio mai riconosciuto. Secondo una serie di email appena rese pubbliche, Epstein potrebbe aver avuto un bambino nato intorno al 2011, oggi adolescente. Un’ipotesi che fino a oggi non era mai emersa con tale chiarezza e che coinvolge indirettamente anche membri della famiglia reale britannica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il figlio segreto di Jeffrey Epstein? L’email di Sarah Ferguson riapre il caso

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

