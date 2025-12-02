Al via le iscrizioni a Impronte Digitali per i giovani dai 16 ai 19 anni
L’Ufficio Giovani del Comune di Bologna ha aperto le iscrizioni alla quinta edizione di “Impronte Digitali”. Il progetto formativo è rivolto ai giovani del territorio metropolitano interessati a sviluppare competenze nella comunicazione digitale. Si tratta di un’iniziativa completamente gratuita. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
