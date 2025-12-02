Al via le iscrizioni a Impronte Digitali | il progetto per i giovani dai 16 ai 19 anni

Bolognatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio Giovani del Comune di Bologna ha aperto le iscrizioni alla quinta edizione di “Impronte Digitali”. Il progetto formativo è rivolto ai giovani del territorio metropolitano interessati a sviluppare competenze nella comunicazione digitale. Si tratta di un’iniziativa completamente gratuita. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

via iscrizioni impronte digitaliAl via le iscrizioni a Impronte Digitali: il progetto per i giovani dai 16 ai 19 anni - Laboratori di videomaking, giornalismo, podcasting, teatro e comunicazione social: percorso gratuito da gennaio a giugno 2026 ... Scrive bolognatoday.it

Come sono fatte le impronte digitali, come vengono rilevate e quanto tempo possono rimanere su una superficie - Per esempio dalle condizioni psicofisiche della persona, o più precisamente dalla sudorazione. Secondo wired.it

Cerca Video su questo argomento: Via Iscrizioni Impronte Digitali