Il naso al Teatro Manzoni di Calenzano
Venerdì 5 dicembre 2025 ore 21,15Sabato 6 dicembre 2025 ore 21,15al Teatro Manzoni di CalenzanoIL NASOdi Nikolaj Vasil'evi? Gogol'mise en espace con musica dal vivodiretto e interpretato da Lorenzo Degl'Innocenticreazioni musicali live a cura di Riccardo PiazzaiPRIMA NAZIONALEIl Naso ci catapulta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“ ”: Domenica 30 novembre, alle 18.30 al teatro “Vittorio Alfieri”, andrà in scena il penultimo appuntamento del cartellone autunnale di Teatri di Naso: Elisab - facebook.com Vai su Facebook
“Le voci degli altri” al Teatro Manzoni - Quante storie di migrazione non trovano spazio nel dibattito pubblico, intrappolate tra statistiche e semplificazioni? Segnala piananotizie.it
"Ritorno trionfale a Calenzano per il film "Via Don Minzoni n. 6" di Andrea Caciagli: proiezione speciale al Teatro Manzoni con la presenza del regista" - 6" di Andrea Caciagli torna a Calenzano con una nuova proiezione al Teatro Manzoni, accompagnato dal documentario "Lost in Calenzano" di Lorenzo Gonfiantini sul backstage. Secondo lanazione.it
"Gioia", lo spettacolo vincitore del Premio della Critica - Al Manzoni di Calenzano il lavoro di Livia Gionfrida a cui è andato il riconoscimento dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Lo riporta rainews.it