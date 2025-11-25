Violenza di genere inaugurata una panchina rossa al Gom di Reggio Calabria

Al Grande ospedale Metropolitano di Reggio Calabria oggi è stata una giornata molto partecipata e ricca di spunti di riflessione quella vissuta o in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.L’evento, promosso dalla Unità di ostetricia e ginecologia e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

23 realtà del territorio firmano un accordo contro la violenza di genere in prefettura a Udine. Vai su Facebook

“I numeri della violenza di genere non possono lasciarci indifferenti: in Europa una donna su tre è vittima di violenza e ne viene uccisa una ogni sei ore. Non sono numeri sono storie. Fondamentale l’educazione. Dobbiamo lottare insieme perché non accada Vai su X

Violenza su donne, panchina rossa inaugurata all'Auditorium Parco della Musica di Roma - La cupola della sala Sinopoli illuminata con la frase di Alda Merini, 'Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne'. Segnala adnkronos.com

In via Adda una nuova panchina rossa grazie alla Cri e al Comune - La panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, è stata inaugurata questa mattina LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è ... msn.com scrive

Salerno: inaugurata una panchina rossa al comando provinciale Carabinieri, un simbolo contro la violenza di genere - L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica –soprattutto dei più giovani – sull’urgenza di contrastare ogni forma di violenza di genere ... infocilento.it scrive