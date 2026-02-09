Reggio Calabria | Radioterapia Gom sale dedicate a giudice e dottoressa simbolo di resilienza e umanità

Un gesto di riconoscimento ha riempito di emozione il Grande ospedale di Reggio Calabria. Oggi sono state dedicate due sale di radioterapia a un giudice e a una dottoressa, simboli di resilienza e umanità. La scelta vuole essere un segno di gratitudine per il loro impegno e il modo in cui hanno affrontato le difficoltà. La comunità si è stretta intorno a loro, testimoniando quanto siano apprezzati e rispettati.

Reggio Calabria – Un gesto di profonda umanità e riconoscimento per due figure emblematiche della sanità locale ha segnato la giornata di oggi presso il Grande ospedale metropolitano (Gom) di Reggio Calabria. I locali della radioterapia oncologica sono stati ufficialmente intitolati al giudice Lilia Gaeta e alla dottoressa Alberta Capua, un omaggio al loro impegno professionale e alla loro resilienza in qualità di pazienti del reparto. La cerimonia, svoltasi in un’aula Spinelli gremita di autorità civili e politiche, rappresentanti delle associazioni e personale dell’azienda, ha celebrato non solo l’innovazione tecnologica del reparto, ma soprattutto l’importanza di un approccio multidisciplinare che fonda medicina, ergonomia, psicologia e design per migliorare l’esperienza dei pazienti oncologici.🔗 Leggi su Ameve.eu

