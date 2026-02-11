Al Centro Campania dal 15 al 17 febbraio arriva il Bollywood Carnival
Dal 15 al 17 febbraio, il Centro Commerciale Campania si trasforma in un palcoscenico di colori e musica con il Bollywood Carnival. Tre giorni di spettacoli, danze e atmosfere da Mille e una notte, pensati per coinvolgere famiglie e bambini. Un evento che porta l’energia dell’India direttamente in città, con performance che promettono di divertire e sorprendere tutti i visitatori.
Al Centro Commerciale Campania tre giorni di atmosfera da Le Mille e una Notte con spettacoli e danze che animeranno famiglie e bambini. Il cuore dell’evento sarà il dehor in Piazza Campania, allestito come un raffinato salotto orientale con tappeti, tessuti, drappeggi e cuscini, che diventerà il punto focale delle esibizioni. A completare l’ambientazione, il palco ispirato a un mercato orientale, con spezie e decorazioni evocative, e un gazebo tematizzato, dedicato al trucco pensato per i più piccoli e per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera del Carnevale. Durante le giornate di domenica 15 e martedì 17 febbraio, dodici performer in costume, ispirati all’immaginario de Le Mille e una Notte e arricchiti da trucco e accessori in stile Bollywood, animeranno le gallerie del Centro con performance itineranti, creando occasioni di interazione, foto e video. 🔗 Leggi su 2anews.it
