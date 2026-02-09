BIT Milano 2026 | la Campania protagonista con Spazio Campania dal 10 al 12 febbraio

La Regione Campania si prepara a essere protagonista alla BIT di Milano dal 10 al 12 febbraio 2026. All’interno del Padiglione 11 di Fieramilano Rho verrà allestito “Spazio Campania”, un’area dedicata alla promozione e ai incontri tra istituzioni e operatori del settore turistico. L’obiettivo è mettere in mostra le eccellenze della regione e favorire nuove collaborazioni.

Sarà presente anche Vietri: a rappresentare l'amministrazione civica guidata dal sindaco Giovanni De Simone sarà il consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi Dal 10 al 12 febbraio 2026 la Regione Campania sarà protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano con Spazio Campania, un'area dedicata all'interno del Padiglione 11 di Fieramilano Rho (stand F23–F41, K24–K42), concepita come spazio di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali. All'interno di Spazio Campania si terrà, martedì 10 febbraio alle ore 12, la conferenza stampa "Il turismo e le città, Regione ed enti locali per una nuova programmazione", appuntamento di apertura politica e programmatica della presenza campana in BIT.

