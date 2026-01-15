Durante una discussione alla Camera, Crosetto ha sottolineato l’importanza dell’aiuto italiano a Kiev, finalizzato a sostenere l’Ucraina contro le minacce esterne. Nonostante il consenso generale, alcuni parlamentari, tra cui i votanti Vannacciani, hanno espresso posizione contraria. Il commento di Crosetto evidenzia l’impegno dell’Italia nel mantenere un sostegno costante e mirato a preservare la sovranità ucraina.

"Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'Ucraina finora è stato questo: impedire che chi vuole distruggerla e chi vuole piegare la popolazione ucraina, potesse farlo. Di questo qualcuno di voi si vergognerà, io mi sento orgoglioso". Guido Crosetto conclude così le sue comunicazioni nell'aula della Camera, tra gli applausi convinti di FdI e FI. Tra i banchi della Lega si contano non poche assenze (su 61, al momento del voto si conteranno otto deputati in missione e sette assenti) e le manifestazioni di sostegno al ministro della Difesa si contano sulle dita di una mano, tiepide. "Sostenere l'Ucraina non significa voler prolungare il conflitto, significa evitare che la fine delle ostilità si trasformi in una pace apparente e fragile, costruita sull'ingiustizia e destinata a spezzarsi nuovamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Fiero degli aiuti a Kiev". Crosetto alla Camera. Ma i vannacciani votano no

Leggi anche: La Camera conferma il sostegno all’Ucraina, Crosetto: “Fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna”

Leggi anche: Ucraina, Crosetto alla Camera: ok a risoluzione del centrodestra ma due leghisti votano contro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ucraina, Crosetto su proroga aiuti a Kiev: Qualcuno se ne vergogna, io ne sono fiero; Crosetto: Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace.

Ucraina: ok alla risoluzione su Kiev, ma la Lega si divide. Crosetto: 'Fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna' - Si tratta di Rossano Sasso e Edoardo Ziello i quali hanno confermato la loro posizione al termine dell'Aula. ansa.it