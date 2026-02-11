Aiuti a Kiev la Camera approva la fiducia | 207 sì 119 no e 4 astenuti Il via libera anche dai deputati vicini a Vannacci

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul disegno di legge che permette all’Italia di inviare armi all’Ucraina. Sono stati 207 i deputati che hanno votato sì, 119 i contrari e 4 gli astenuti. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e divide ancora i parlamentari, anche tra chi si avvicina alle posizioni di Vannacci. Il governo ha deciso di mettere la fiducia, sbloccare subito la procedura e procedere con l’invio di armamenti, senza ulteriori indugi.

Presenti 330, votanti 326, astenuti 4, maggioranza 164, hanno votato sì 207 (tra cui i deputati di Vannacci), no 119, la Camera approva. «La maggioranza è solida anche senza i voti di Vannacci. Sui contenuti, il sì al rifinanziamento del sostegno all'Ucraina crea un fossato con le idee di Futuro Nazionale. Purtroppo altrettanto non si può dire per due terzi del campo largo, M5s e Avs, che sono dichiaratamente sulle stesse posizioni del generale. Forza Italia non ha nulla a che fare con formazioni estremiste, come ha ribadito il segretario Antonio Tajani». Lo dice la deputata di Forza Italia vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte durante il voto di fiducia a Montecitorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto Ucraina con 207 voti favorevoli e 119 contrari.

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti.

