Aggressione con forbici a Olbia accusato di tentato omicidio e uccisione di un cane

Olbia è di nuovo sotto choc dopo una giornata di violenza. Ieri, un uomo di 26 anni ha aggredito un altro con delle forbici, rischiando di ucciderlo, e nel frattempo ha ucciso anche un cane. La scena ha lasciato tutti senza parole e ha portato all’arresto di Hamrouni Marwan, accusato di tentato omicidio e di aver ucciso l’animale. La città si sveglia turbata da questi episodi violenti.

Olbia sotto shock: forbici, aggressioni e un cane ucciso in una spirale di violenza. La città di Olbia, in Sardegna, è stata teatro di una serie di eventi sconcertanti nella giornata di ieri, 10 febbraio 2026, culminati nell’arresto di Hamrouni Marwan, un uomo di 26 anni originario della Tunisia. L’accusa è pesante: tentato omicidio, maltrattamento e uccisione di un animale, e porto di oggetti atti ad offendere. La Procura della presso il Tribunale di Tempio Pausania ha agito rapidamente, notificando un invito a presentarsi all’indagato, attualmente detenuto nella casa di reclusione di Nuchis. La sequenza di violenza ha preso il via in via Dei Lidi, dove il primo episodio ha visto coinvolta Xu Weiyan, una donna cinese di 39 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olbia Aggressione

Un uomo di 26 anni di origini tunisine ha seminato il panico nel centro di Olbia.

Questa mattina a Olbia un uomo ha aggredito alcune persone con le forbici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olbia Aggressione

Argomenti discussi: Olbia, grave la guardia giurata colpita con le forbici, aggressore arrestato; Follia a Olbia, è grave il vigilante ferito con una forbiciata al collo; Panico a Olbia, muore il cane ferito con le forbici dal giovane che ha aggredito due persone: arrestato per tentato omicidio plurimo; Orrore a Olbia, aggredisce con forbici e uccide un cane: arrestato.

Paura a Olbia, 26enne aggredisce due persone e un cane in pieno centro con delle forbici: il cane è mortoUn uomo di 26 anni di origini tunisine è stato arrestato a Olbia dopo una sequenza di aggressioni avvenute nel pomeriggio di oggi 10 febbraio: ha ferito ... fanpage.it

Panico a Olbia, muore il cane ferito con le forbici dal giovane che ha aggredito due persone: arrestato per tentato omicidio plurimoSuccessivamente il tunisino si è spostato tra via Roma e via Regina Elena. In questa zona ha ferito un cane che si trovava con il proprio padrone, sotto il tavolino di un bar: colpito improvvisamente, ... lanuovasardegna.it

Dopo l'#aggressione con le forbici in centro a #Olbia, che ha provocato il ferimento di due persone e la morte di un cane, il sindaco #Nizzi sottolinea la solidarietà della comunità e ringrazia le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo - facebook.com facebook