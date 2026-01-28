Incendio nell’ex fabbrica a Cormano il sindaco | ferito un agente di Polizia locale

Questa mattina un incendio si è sviluppato nell’ex fabbrica di via dei Giovi a Cormano. Le fiamme hanno provocato il ferimento di un agente di Polizia locale e hanno intossicato quattro senzatetto che si trovavano nell’edificio. I soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona, mentre le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Incendio nella fabbrica abbandonata a Cormano, 4 senzatetto intossicati, fumo sulla Milano-Meda

Questa mattina un incendio ha avvolto una fabbrica abbandonata a Cormano, nello stabile dell’ex Nymco in via dei Giovi.

Venezia, svolta nell’omicidio del barman a Mira: fermato un agente della polizia locale

È stato effettuato un fermo nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo di 25 anni trovato morto a Mira, nel Veneziano.

