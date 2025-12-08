Sant' Olcese lettera di minacce alla sindaca e al comandante della polizia locale indagini e solidarietà
L'ipotesi è che si tratti del gesto di un automobilista multato. Alla prima cittadina una precedente missiva minatoria era già stata inviata nel 2022. Sara Dante, sindaca di Sant’Olcese, comune nell'entroterra genovese è stata nuovamente oggetto di minacce. Era già successo tre anni fa. La no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un biglietto lasciato davanti alla porta di casa, con una scritta eloquente: «Ti ritroverai una pallottola nella schiena». È questa l’intimidazione ricevuta dalla sindaca di Sant’Olcese Sara Dante - facebook.com Vai su Facebook
Minacce di morte per la sindaca di Sant'Olcese Sara Dante - Una lettera ingiuriosa scritta a mano, lei replica: "Non mi intimidisce. Come scrive rainews.it