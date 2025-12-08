L'ipotesi è che si tratti del gesto di un automobilista multato. Alla prima cittadina una precedente missiva minatoria era già stata inviata nel 2022. Sara Dante, sindaca di Sant’Olcese, comune nell'entroterra genovese è stata nuovamente oggetto di minacce. Era già successo tre anni fa. La no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sant'Olcese, lettera di minacce alla sindaca e al comandante della polizia locale, indagini e solidarietà