Sant' Olcese lettera di minacce alla sindaca e al comandante della polizia locale indagini e solidarietà

L'ipotesi è che si tratti del gesto di un automobilista multato. Alla prima cittadina una precedente missiva minatoria era già stata inviata nel 2022. Sara Dante, sindaca di SantOlcese, comune nell'entroterra genovese è stata nuovamente oggetto di minacce. Era già successo tre anni fa. La no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sant olcese lettera minacceMinacce di morte per la sindaca di Sant'Olcese Sara Dante - Una lettera ingiuriosa scritta a mano, lei replica: "Non mi intimidisce. Come scrive rainews.it

