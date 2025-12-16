Affitti brevi in arrivo la legge regionale dell' Emilia-Romagna | il 17 dicembre il voto in Aula
La Regione Emilia-Romagna si appresta a discutere una nuova legge sugli affitti brevi, approdata oggi nell’aula dell’Assemblea legislativa. Dopo il confronto con i territori, il progetto regionale sarà sottoposto al voto il 17 dicembre, segnando un passo importante nella regolamentazione di questo settore.
Dopo il confronto con i territori, il progetto regionale di legge sugli Affitti brevi è entrato oggi nella fase decisiva, approdando nell’aula dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la discussione che precede il voto, previsto il 17 dicembre.Una discussione su cui è arrivato. Ilpiacenza.it
