Affitti brevi in arrivo la legge regionale dell' Emilia-Romagna | il 17 dicembre il voto in Aula

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna si appresta a discutere una nuova legge sugli affitti brevi, approdata oggi nell’aula dell’Assemblea legislativa. Dopo il confronto con i territori, il progetto regionale sarà sottoposto al voto il 17 dicembre, segnando un passo importante nella regolamentazione di questo settore.

Immagine generica

Dopo il confronto con i territori, il progetto regionale di legge sugli Affitti brevi è entrato oggi nella fase decisiva, approdando nell’aula dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la discussione che precede il voto, previsto il 17 dicembre.Una discussione su cui è arrivato. Ilpiacenza.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Affitti brevi 2026 la verità sullaumento delle tasse e sulla nuova legge in arrivo

Video Affitti brevi 2026 la verità sullaumento delle tasse e sulla nuova legge in arrivo

affitti brevi arrivo leggeAffitti brevi, in arrivo la legge regionale dell'Emilia-Romagna: il 17 dicembre il voto in Aula - Respinto dalla Corte costituzionale il ricorso del Governo contro un’analoga legge della Toscana, Frisoni e Paglia: «Andiamo avanti nell’interesse delle cittadine e dei cittadini» ... ilpiacenza.it

affitti brevi arrivo leggeAffitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism - Confermata la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism. lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.