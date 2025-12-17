L’Emilia-Romagna ha una nuova legge sugli affitti brevi
L’Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, approvata dall’Assemblea legislativa. La normativa mira a rafforzare le misure di tutela nelle zone più frequentate dai turisti, offrendo ai Comuni strumenti più efficaci per regolamentare questa forma di ospitalità. Un passo importante per preservare l’equilibrio tra sviluppo turistico e tutela del territorio regionale.
. La nuova norma, approvata dall’Assemblea legislativa, doterà i Comuni della regione di nuovi strumenti per tutelare le aree più soggette al turismo mordi e fuggi.Il progetto di legge, proposto dalla giunta, introduce nei piani urbanistici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
