Affitta un B&B per un mese e lo trasforma in un covo di spaccio a Como denunciato insieme al proprietario
Questa mattina la polizia ha messo fine a un’attività di spaccio in un B&B di Como. Un giovane è stato denunciato per aver trasformato la struttura in un covo di droga, mentre il proprietario è stato denunciato per aver omesso di comunicare l’attività. Le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi stupefacenti, chiudendo un giro illecito che durava da settimane.
Due denunce e sequestri di droga: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como. Un giovane di 22 anni è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere hashish in una struttura ricettiva di via Milano, mentre il gestore del B&B, un cinquantenne, è stato denunciato per aver omesso di comunicare la presenza dell’ospite alle autorità, in violazione delle norme di pubblica sicurezza. La segnalazione tramite YouPol e l’inizio delle indagini Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato tutto è iniziato nel mese di gennaio, quando una segnalazione anonima è stata inviata tramite l’applicazione YouPol. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Como Spaccio
Saronno, 22enne denunciato per spaccio: base operativa in un B&B di Como
La Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 22 anni di Saronno per spaccio di droga.
