Trasforma un magazzino in una casa abusiva con tutti i comfort | denunciato proprietario

Monzatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un magazzino è stato trasformato in una appartamento abusivo, al cui intero vivevano più persone. Il fatto è successo a Monza, nel quartiere San Fruttuoso, mentre il proprietario era già stato denunciato un mese fa per lo stesso abuso.L’interventoLa segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

