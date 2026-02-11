Affari Tuoi finale epico Esulta anche Stefano De Martino | È così che si gioca

La serata di mercoledì 11 febbraio 2026 resterà scolpita nella memoria degli spettatori di Affari Tuoi grazie alla determinazione incrollabile di Elena, la concorrente del Veneto che ha sfidato la sorte con una freddezza fuori dal comune. “Vivo e lavoro a Padova, ma sono originaria di Maerne, in provincia di Venezia. Lavoro all’Università, in amministrazione”, ha esordito la pacchista accogliendo in studio la sorella Roberta. Quella che è iniziata come una tranquilla partecipazione si è presto trasformata in una scalata verso la gloria, conclusasi con il boato dello studio per una vincita da capogiro: 200mila euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sono la pecora nera della famiglia. Io vivo da sola a Padova e questa cifra farebbe comodo, ma rifiuto e vado avanti". Elena, impiegata dell'università di Padova, si è presentata ad "Affari Tuoi" accompagnata dalla sorella Roberta. La sua avventura è iniziata s