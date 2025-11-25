La sfida degli aeroporti de Pascale strizza l' occhio a Forlì | Bologna non può essere l' unico scalo dell' Emilia Romagna

“I prossimi saranno anni di dibattiti e discussioni per riformare, a partire dalla sanità. Il futuro va riformato, altrimenti la battaglia è persa”. Ha toccato vari temi il presidente della Regione Michele de Pascale, intervistato lunedì sera al circolo Sardegna di Bologna in occasione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

? Molise vs. Aereoporto: la sfida del secolo! Stanco di correre contro il tempo per prendere il volo? Noi abbiamo la soluzione! Transfer rapido e sicuro dal Molise agli aeroporti più vicini e viceversa. Con le nostre auto e pulmini 8 posti, ti garantiamo un viaggi - facebook.com Vai su Facebook

L’anno di Michele de Pascale: “Su ticket e manovra non siamo stati capiti” - Romagna: “Casa, lavoro e sinergie aeroportuali tra gli obiettivi presenti e futuri della Regione” ... msn.com scrive

De Pascale: “Bologna, Rimini, Forlì e Parma, i 4 aeroporti in Emilia-Romagna servono tutti” - Romagna e per il Paese tutti e quattro gli scali" Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Da rainews.it

Aeroporti, la Regione punta su un sistema integrato: "Spostare voli dal Marconi per rilanciare gli scali romagnoli" - De Pascale ha parlato del lavoro della Regione per creare un sistema aeroportuale, prendendo spunto anche dal Veneto, spostando "una parte significativa dei voli da Bologna in Romagna, ma ampliando le ... Lo riporta forlitoday.it