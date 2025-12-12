L’ecosistema dell’idrogeno in Emilia-Romagna | la quarta tappa di H2InComune mette in mostra il nuovo modello integrato regionale

L’Emilia-Romagna si distingue come protagonista nell’ecosistema dell’idrogeno, segnando un passo importante con la quarta tappa di H2InComune. Il nuovo Rapporto 2025 evidenzia un sistema in espansione, con numerose imprese, laboratori e progetti innovativi, e due Hydrogen Valley in fase di sviluppo, consolidando la regione come polo di eccellenza nel settore.

Il nuovo Rapporto 2025 della Regione Emilia-Romagna, realizzato con ART-ER e Clust-ER Greentech, fotografa un ecosistema in crescita, con 62 imprese attive, 20 laboratori di ricerca, 33 progetti innovativi e due Hydrogen Valley in sviluppo Si è svolto a Modena, presso la Sala Panini della Cam. Ilgiornaleditalia.it

