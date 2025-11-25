Hauge avverte la Juventus e lancia la sfida | Chi viene a giocare qui da fuori rimane spiazzato ci sono quattro fattori da non sottovalutare

Hauge avverte la Juventus: l’atmosfera e il sintetico spiazzano gli avversari, il club norvegese ha una forte identità e consapevolezza. La Juventus scende in campo questa sera contro il Bodo Glimt in una partita cruciale di Champions League, ma deve fare i conti con un avversario che, nonostante le dimensioni ridotte, ha ormai acquisito una mentalità europea e una forte identità. A confermare questo spirito è Jens Petter Hauge, ex giocatore del club norvegese e del Milan, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha avvertito i bianconeri sulle difficoltà che troveranno all’ Aspmyra Stadion. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

