Brasile aereo pubblicitario precipita in mare davanti alla spiaggia di Copacabana | il video

In Brasile un aereo ultraleggero che trainava uno striscione pubblicitario si è schiantato in mare al largo della spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro sabato pomeriggio, uccidendo il pilota, hanno riferito le autorità locali. Il corpo del pilota è stato inviato all’ufficio del medico legale per l’identificazione, hanno detto le autorità. Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno lavorato sul posto utilizzando moto d’acqua, gommoni, sommozzatori e supporto aereo. Le riprese delle telecamere di sicurezza diffuse dalle autorità mostrano l’aereo che precipita in mare vicino alla spiaggia intorno alle 12. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brasile, aereo pubblicitario precipita in mare davanti alla spiaggia di Copacabana: il video Leggi anche: Napoli, aereo ultraleggero precipita in mare: pilota e passeggero salvati dalla Guardia Costiera Leggi anche: Principe William in Brasile, partita a beach volley a Copacabana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Brasile, aereo pubblicitario precipita in mare davanti alla spiaggia di Copacabana: il video; Aereo pubblicitario cade in mare a Copacabana: morto il pilota | VIDEO. Brasile, aereo pubblicitario precipita in mare davanti alla spiaggia di Copacabana: il video - (LaPresse) In Brasile un aereo ultraleggero che trainava uno striscione pubblicitario si è schiantato in mare al largo della spiaggia di Copacabana ... stream24.ilsole24ore.com

Aereo si schianta e prende fuoco in Brasile, morto l’archistar cinese Kongjian Yu: ideò le “città spugna” - Tragico incidente aereo in Brasile: l’archistar cinese Kongjian Yu e altre 3 persone sono morte dopo che il Cessna monomotore su cui viaggiavano è precipitato e ha preso fuoco. fanpage.it

DOMINGO SABROSO | OGNI DOMENICA A PRANZO Per arrivare in Brasile ci vogliono almeno 14 ore di volo da qui... ma se per arrivarci non ti servisse nemmeno l'aereo buffet delle migliori pietanze della tradizione brasiliana in collaborazione con Fl - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.