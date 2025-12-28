Brasile aereo pubblicitario precipita in mare davanti alla spiaggia di Copacabana | il video

28 dic 2025

In Brasile un aereo ultraleggero che trainava uno striscione pubblicitario si è schiantato in mare al largo della spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro sabato pomeriggio, uccidendo il pilota, hanno riferito le autorità locali. Il corpo del pilota è stato inviato all’ufficio del medico legale per l’identificazione, hanno detto le autorità. Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno lavorato sul posto utilizzando moto d’acqua, gommoni, sommozzatori e supporto aereo. Le riprese delle telecamere di sicurezza diffuse dalle autorità mostrano l’aereo che precipita in mare vicino alla spiaggia intorno alle 12. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brasile, aereo pubblicitario precipita in mare davanti alla spiaggia di Copacabana: il video

