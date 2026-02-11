adinolfi offre il suo simbolo a futuro nazionale di vannacci per ottenere i contributi lo fece anche renzi

Mario Adinolfi offre il suo simbolo a Roberto Vannacci per cercare di ottenere i contributi pubblici, come già fece in passato anche Renzi. I due sono in trattativa da settimane, con l’obiettivo di portare il simbolo di Popolo della Famiglia nel partito di Vannacci. La mossa nasce dalla volontà di sfruttare i vantaggi delle agevolazioni pubbliche, e Adinolfi spera di riuscire a convincere Vannacci a fare il passo. La strategia ricorda il passato, quando Renzi usò lo stesso metodo per rafforzare i suoi

Mario Adinolfi e Roberto Vannacci potrebbero essere presto alleati. Il primo, infatti, ha offerto il suo simbolo – quello del Popolo della Famiglia – a Futuro Nazionale, la nuova formazione creata dall'ex generale. Si tratta di una mossa strategica per l'ex Lega che otterrebbe così i contributi e che, in passato, era stata usata anche da Matteo Renzi per Italia Viva.

Vannacci annuncia che questa mattina è nato ufficialmente il suo partito, Futuro Nazionale.

Il marchio “Futuro Nazionale” non è più registrato dal 2020.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

