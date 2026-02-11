Adinolfi offre il suo simbolo a Futuro Nazionale di Vannacci per ottenere i contributi lo fece anche Renzi
Mario Adinolfi offre il suo simbolo a Roberto Vannacci per cercare di ottenere i contributi pubblici, come già fece in passato anche Renzi. I due sono in trattativa da settimane, con l’obiettivo di portare il simbolo di Popolo della Famiglia nel partito di Vannacci. La mossa nasce dalla volontà di sfruttare i vantaggi delle agevolazioni pubbliche, e Adinolfi spera di riuscire a convincere Vannacci a fare il passo. La strategia ricorda il passato, quando Renzi usò lo stesso metodo per rafforzare i suoi
Mario Adinolfi e Roberto Vannacci potrebbero essere presto alleati. Il primo, infatti, ha offerto il suo simbolo – quello del Popolo della Famiglia – a Futuro Nazionale, la nuova formazione creata dall’ex generale. Si tratta di una mossa strategica per l’ex Lega che otterrebbe così i contributi e che, in passato, era stata usata anche da Matteo Renzi per Italia Viva. Mario Adinolfi e Roberto Vannacci: cosa c'è dietro l'alleanza Futuro Nazionale e Popolo della Famiglia insieme L'apertura di Adinolfi Il trio con Fabrizio Corona Mario Adinolfi e Roberto Vannacci: cosa c’è dietro l’alleanza Sono giorni concitati quelli di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Virgilio.it
I tre esponenti di Futuro nazionale hanno giustificato il voto “come scelta di perimetro e di campo sulla quale i partiti devono prendere una scelta chiara” - facebook.com facebook
"Né Vannacci né Futuro Nazionale sono pro #Putin. Io sono pro italiano e pro europeo ed è per questo che ritengo che prolungare questa guerra tra #Ucraina e #Russia sia deleterio per l'Europa, per l'Italia e anche per l'Ucraina”. Lo ha detto l'eurodeputato e l x.com
