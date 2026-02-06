Il marchio Futuro Nazionale è scaduto nel 2020 | così Vannacci può usarlo per il suo partito Anche Ziello e Sasso lasciano la Lega | Lo seguiamo

Il marchio “Futuro Nazionale” non è più registrato dal 2020. Vannacci può usarlo per il suo nuovo partito senza problemi. Intanto, anche Ziello e Sasso lasciano la Lega e si uniscono al progetto del generale. La scelta arriva dopo che il marchio è scaduto e non ha più tutela legale.

Il marchio “ Futuro Nazionale ”, oggi al centro del progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci, non risulta più registrato dal 2020. A certificarlo è una verifica dell’ Ansa: il nome era stato depositato nel 2010 presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Teramo (oggi Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia), ma non è stato rinnovato allo scadere dei dieci anni previsti dalla normativa. Il marchio era stato registrato da Riccardo Mercante, promotore finanziario di Giulianova ed ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, morto in un incidente stradale il 16 settembre 2020.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Futuro Nazionale

I deputati Rossano Sasso e Edoardo Ziello abbandonano la Lega e si uniscono a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato, ora è ufficiale: i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e passano con Roberto Vannacci.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, il nome del partito di Vannacci è libero: ecco perché il marchio di Mercante è scaduto; Vannacci deposita il marchio 'Futuro Nazionale'; Roberto Vannacci deposita marchio Futuro nazionale: È solo un simbolo; Futuro Nazionale di Roberto Vannacci deve cambiare nome, marchi registrato nel 2011 dall'ex M5s Mercante.

Futuro nazionale, la lite sul marchio «già registrato nel 2011»Roberto Vannacci ha lanciato il suo partito da pochi giorni ed è già polemica sul marchio. Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante, ex consigliere regionale M5s morto nel 2020, ha infatti reclama ... msn.com

Vannacci e il caso del marchio Futuro Nazionale, già esistente dal 2010Da una parte Roberto Vannacci, fresco di uscita dalla Lega, dall’altra la vedova di Riccardo Mercante, ex consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Abruzzo deceduto in un incidente stradale il 1 ... tg24.sky.it

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di #Vannacci, è destra vitale x.com

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di Vannacci, è destra vitale facebook