Addio a Mabel Bocchi star del basket femminile | aveva 72 anni

Si è spenta dopo una breve malattia Mabel Bocchi, pioniera del basket femminile ed ex conduttrice della Domenica Sportiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Mabel Bocchi, star del basket femminile: aveva 72 anni

