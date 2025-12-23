Addio ad Andrea Cini celebre maestro pasticciere e quartierista bianco verde
È deceduto a 87 anni Andrea Cini, rinomato maestro pasticciere e figura di spicco nel quartiere di Porta Sant'Andrea a Arezzo. Celebre per la sua professionalità, Cini ha anche ricoperto ruoli di rappresentanza nel quartiere durante gli anni ’80, lasciando un'importante testimonianza nel panorama locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità e il mondo della pasticceria aretina.
E' scomparso, all’età di 87 anni, il Andrea Cini. Lo stimato pasticciere aretino è stato più volte consigliere del quartiere di Porta Sant'Andrea negli anni ‘80. Ed è proprio il quartiere a dare la notizia della sua scomparsa.Maestro pasticciere, Cini era persona molto nota in città per la sua. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
