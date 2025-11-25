Addio maestro Lutto nella musica italiana l’annuncio da Vasco Rossi

Se n’è andato a 59 anni uno di quei professionisti che restano spesso dietro le quinte, ma che con il loro lavoro plasmano il suono di intere generazioni di artisti. Noto arrangiatore, compositore e producer vignolese, combatteva da tempo contro una malattia. A dare il triste annuncio è stato Vasco Rossi attraverso le sue Storie, un gesto che racconta meglio di ogni parola il legame profondo che univa il Blasco a un collaboratore diventato negli anni un riferimento imprescindibile. La musica, del resto, era stata da sempre il filo conduttore della vita di Giordano Mazzi, conosciuto e stimato nel mondo della musica come “Giordy”, una passione nata presto e mai abbandonata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

