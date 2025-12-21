Trescore come un set del cinema | due anni di riprese cittadini attori
Trescore si trasforma in un set cinematografico, grazie a due anni di riprese e alla partecipazione attiva dei cittadini. Il film «Francesco e Maria», ambientato negli anni ’50, è stato girato nel paese e rappresenta il risultato del progetto del Circolo «Igea». Un’iniziativa che ha coinvolto la comunità e valorizzato il patrimonio locale attraverso il cinema.
PELLICOLA. Girato in paese il film «Francesco e Maria», ambientato negli anni ’50.Il progetto del Circolo «Igea». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Crisi dopo 11 anni di matrimonio i due attori più amati del cinema italiano sorprendono
Leggi anche: Gli attori di doctor who delusi dai loro anni sul set
Trescore come un set del cinema: due anni di riprese, cittadini attori.
Trescore come un set del cinema: due anni di riprese, cittadini attori - Girato in paese il film «Francesco e Maria», ambientato negli anni ’50. ecodibergamo.it
Tra magia e nostalgia di fine anno, il nostro modo per salutarvi quest'anno sarà a teatro Vi aspettiamo sabato 27 presso il Cinema Teatro Nuovo di Trescore, per un momento magico e di serenità accompagnato dalla musica lirica e sinfonica. Ci saranno gra - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.