Trescore come un set del cinema | due anni di riprese cittadini attori

Trescore si trasforma in un set cinematografico, grazie a due anni di riprese e alla partecipazione attiva dei cittadini. Il film «Francesco e Maria», ambientato negli anni ’50, è stato girato nel paese e rappresenta il risultato del progetto del Circolo «Igea». Un’iniziativa che ha coinvolto la comunità e valorizzato il patrimonio locale attraverso il cinema.

Tra magia e nostalgia di fine anno, il nostro modo per salutarvi quest'anno sarà a teatro Vi aspettiamo sabato 27 presso il Cinema Teatro Nuovo di Trescore, per un momento magico e di serenità accompagnato dalla musica lirica e sinfonica.

