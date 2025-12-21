Trescore come un set del cinema | due anni di riprese cittadini attori

Trescore si trasforma in un set cinematografico, grazie a due anni di riprese e alla partecipazione attiva dei cittadini. Il film «Francesco e Maria», ambientato negli anni ’50, è stato girato nel paese e rappresenta il risultato del progetto del Circolo «Igea». Un’iniziativa che ha coinvolto la comunità e valorizzato il patrimonio locale attraverso il cinema.

PELLICOLA. Girato in paese il film «Francesco e Maria», ambientato negli anni ’50.Il progetto del Circolo «Igea». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

