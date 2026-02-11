Addio a James Van Der Beek | morto a 48 anni l’attore simbolo di Dawson’s Creek

È morto a 48 anni James Van Der Beek, l’attore che ha reso celebre il personaggio di Dawson nella serie cult degli anni Novanta. La notizia ha fatto subito il giro del mondo dello spettacolo, lasciando fan e colleghi senza parole.

È morto all'età di 48 anni James Van Der Beek, volto indimenticabile della serie cult degli anni Novanta Dawson's Creek. L'attore statunitense si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon-retto, malattia che lui stesso aveva reso pubblica alla fine del 2024. La notizia del decesso è stata diffusa inizialmente dal sito americano TMZ e successivamente confermata attraverso i profili social dell'attore e dai suoi rappresentanti. Secondo quanto riportato dall'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas, il decesso sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze.

