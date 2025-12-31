Addio al 2025 | un anno complesso tra nuovi diritti degli animali e gravi carenze per una convivenza sicura

Il 2025 ha segnato un anno di importanti cambiamenti in Italia, con l’introduzione di nuove norme a tutela degli animali e iniziative legislative riguardanti la fauna selvatica. Tra progressi e sfide, il paese ha affrontato questioni delicate legate alla convivenza tra uomo e natura, evidenziando le tensioni tra tutela degli animali e gestione delle specie selvatiche. Un anno che ha lasciato il segno nel panorama legislativo e ambientale nazionale.

Il 2025 è stato l'anno in cui è stata promulgata la nuova legge che accentua le punizioni a carico di chi maltratta gli animali ma anche un periodo nel quale è iniziata la procedura per il declassamento del lupo come specie protetta. Tra passi avanti e passi indietro, ancora c'è molto da fare tanto per una maggiore consapevolezza anche solo della "proprietà responsabile" dei cani quanto per una vera tutela dei selvatici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

