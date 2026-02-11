Addio a don Carlo Brizzi il ricordo dell’Aned | Saremo sempre grati per il suo incoraggiamento

La Spezia piange la perdita di don Carlo Brizzi, una figura importante per la città e per l’Aned locale. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ricorda il sacerdote come un punto di riferimento, sempre pronto a incoraggiare e sostenere. L’Associazione Nazionale Ex Deportati esprime il suo dolore e ringrazia don Carlo per il suo impegno e il suo sostegno nel corso degli anni.

Un Pilastro della Memoria Spezzina Scompare: Il Cordoglio dell’Aned per Don Carlo Brizzi. La comunità della Spezia piange la scomparsa di don Carlo Brizzi, figura di riferimento per la città e per l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (Aned) della Spezia. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio, con l’Aned che ha espresso il proprio dolore l’11 febbraio 2026. Don Carlo Brizzi, per decenni voce e sostegno nella trasmissione della memoria storica, lascia un vuoto incolmabile nel tessuto sociale spezzino. La presidente dell’Aned della Spezia, Doriana Ferrato, ha sottolineato come l’associazione sia profondamente grata per l’incoraggiamento costante ricevuto da don Brizzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Don Carlo Brizzi è tornato alla casa del Signore questa mattina. Lo ricordiamo in questa foto sorridente, quando non mancava di celebrare messa in diretta streaming durante la pandemia. I funerali saranno Giovedì 12 Febbraio alle ore 11:00 in Cattedrale me - facebook.com facebook