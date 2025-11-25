Una cerimonia a Camaldoli in ricordo di don Antonio Carlo Maria Ghezzi
Arezzo, 25 novembre 2025 – Una cerimonia al Monastero di Camaldoli per don Antonio Carlo Maria Ghezzi a ottant’anni dalla morte in un campo di prigionia polacco. Le eroiche gesta del cappellano militare e monaco camaldolese verranno ricordate alle 9.45 di sabato 29 novembre in una solenne celebrazione promossa dall’Istituto del Nastro Azzurro all’interno del progetto “Memorie di guerra per un futuro di pace”, con la collaborazione di amministrazione comunale di Poppi, Comunità Monastica di Camaldoli e Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio. Il cuore dell’iniziativa sarà l’intitolazione alla memoria di don Ghezzi della piazza davanti al Nucleo Carabinieri Biodiversità, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, studenti e gonfaloni della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
